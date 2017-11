Whatsapp weltweit mit Störungen

Messenger down

Am Freitagmorgen kam es weltweit zu Störungen beim Messenger-Dienst Whatsapp. Seit 9.30 Uhr häufen sich die Störungsmeldungen. Betroffen sind Android und iOS gleichermaßen.

Berlin. Am Freitagmorgen war es an vielen Stellen weltweit unmöglich, über den Messenger-Dienst Whatsapp Nachrichten zu versenden oder zu bekommen. Besonders stark waren die Verbindungs-Störungen in Europa, Asien und in Teilen der USA. In den Niederlanden und Großbritannien war von dem Ausfall besonders viel zu spüren – aber auch in deutschen Großstädten machte der Messenger Probleme.