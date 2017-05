Wählen mit Google

Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag. Doch wen wählen? Unentschlossene und Unwissende suchen häufig Hilfe bei „Google“ – mitunter mit kuriosen Suchanfragen, wie etwa dieser: “Welche Parteien wollen Gras legalisieren?“ Hier die Google-Trends zur Wahl der letzten sieben Tage.

Hannover. Die Wahlprogramme sind oftmals umfangreich und längst nicht jeder potenzielle Wähler hat Lust, diese zu lesen. Also lieber mal schnell bei Google über die Aspiranten für den Landtag informieren. Zum Beispiel darüber, wie alt eigentlich der amtierende Ministerpräsident Torsten Albig ist? Oder sein Kontrahent von der CDU, Daniel Günther – die Top-Suchanfragen der vergangenen Tage. An Günther bestand zudem mit 48,4 Prozent das mit Abstand größte Interesse bei Google. Albig rangiert mit 30,2 Prozent deutlich dahinter an zweiter Stelle.

Was an Günther bewegt die Wähler? Zum Beispiel, ob er verheiratet ist, welchen Beruf er hat oder auch seine Meinung zum Thema Schweinefleisch. Kurios: Bei seinem Gegenspieler von der SPD, dem amtierenden Landeschef, war zudem noch die Körpergröße von besonderem Interesse – auffällig: Unter den Top-Five-Suchanfragen zu Albig ist keine zur politischen Ausrichtung. Von deutlich größerem Interesse scheint der Privatmann Albig zu sein, unter den Top Ten rangiert so auch die Frage nach einer neuen Freundin.

Geht es um die Wahl der Partei im Allgemeinen, dann stehen Punkte wie Tierschutz, Landwirtschaft oder auch die Suchanfrage „Welche Partei ist Angela Merkel?“ an oberster Stelle, dicht gefolgt von der Frage danach „Welche Parteien Gras legalisieren wollen?“ oder „Welche Parteien gegen kriminelle Ausländer sind?“.

Hier die Auswertung im Einzelnen:

Meistgestellte Fragen zu Daniel Günther (CDU) in den letzten 7 Tagen in Schleswig-Holstein

1. Wie alt ist Daniel Günther?

2. Ist Daniel Günther verheiratet?

3. Wo lebt Daniel Günther?

4. Wo hat Daniel Günther studiert?

5. Wer wird Landwirtschaftsminister bei Daniel Günther?

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther ging mit seiner Frau Anke in Eckernförde zur Wahl.

Meistgestellte Fragen zu Torsten Albig (SPD) in den letzten 7 Tagen in Schleswig-Holstein

1. Wie alt ist Torsten Albig?

2. Wer war vor Albig Ministerpräsident?

3. Wie groß ist Torsten Albig?

4. Wo ist Torsten Albig geboren?

5. Seit wann ist Albig Ministerpräsident?

Der amtierende Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) gab seine Stimme in seiner Heimatstadt Kiel ab.

Top Aufsteiger unter den Fragen im Zusammenhang mit “welche Partei” in den letzten 7 Tagen in Schleswig-Holstein

1. Welche Partei wählen in Schleswig-Holstein?

2. Welche Partei setzt sich für Tierschutz ein?

3. Welche Partei ist Angela Merkel?

4. Welche Partei für Landwirtschaft?

5. Welche Parteien stehen zur Wahl 2017 in Schleswig-Holstein?

6. Welche Parteien wollen Gras legalisieren?

7. Welche Parteien regieren in Schleswig-Holstein?

8. Welche Parteien sind derzeit im Landtag vertreten?

9. Welche Partei gegen kriminelle Ausländer?

10. Wofür stehen welche Parteien?

Von RND/caro