Angeblich anonymisierte Daten von „WOT“ lassen sich leicht entschlüsseln und geben sensible Einblicke in das Privatleben der Nutzer (Symbolfoto).

© dpa

Nutzerprofile weitergegeben

„Web of Trust“ spioniert seine Nutzer aus

Nach einem Bericht des NDR-Fernsehens späht die populäre Browser-Erweiterung „Web of Trust“ („WOT“) im großen Stile Nutzerdaten aus und gibt diese an Dritte weiter. Sensible private Daten sind betroffen.