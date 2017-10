Grünen-Politiker Volker Beck

© dpa

Anschlag auf russische Journalistin

Volker Beck „vertwittert“ sich

Die russische Journalistin Tatjana Felgengauer ist in der Redaktion des Radiosenders Echo Moskwy niedergestochen worden. Grünen-Politiker Volker Beck twitterte „RIP“ (Rest in Peace/Ruhe in Frieden). Offenbar ist er davon ausgegangen, dass die Journalistin bei dem Anschlag ums Leben kam.