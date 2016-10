Verleihung in Leipzig

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und scherzende Stars: Die „Goldene Henne“ ist in Leipzig verliehen worden. Während Fitz und Schweighöfer um den Preis streite, scheint Helene Fischer ein Abo für auf die „Goldene Helene“ abgeschlossen zu haben.

Leipzig. Bei der „Goldenen Henne“ hört der Spaß auf. Jedenfalls dann, wenn der Preis in der Kategorie Schauspiel an Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz („Der geilste Tag“) gemeinsam verliehen wird – und es nur ein Federvieh für beide gibt. Schweighöfer und Fitz stritten sich am Freitagabend bei der Gala in Leipzig scherzend um den Vogel. „Der Film war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das hier ist das Ende“, sagte Fitz und hielt die Henne fest in der Hand.

So wie Schweighöfer und Fitz verbreiteten auch andere Stars gute Laune bei der „Goldenen Henne“. Die Moderatorin Barbara Schöneberger, frisch gekürte Preisträgerin in der Kategorie Entertainment, witzelte: „Ich bin so froh, dass man doch noch auf mich aufmerksam geworden ist.“

Endlich auch berücksichtigt: Moderatorin Barbara Schöneberger freute sich über den Preis, den sie für ihrer Qualitäten als Entertainerin bekam.

Schwesig outet sich als „heute show“-Fan

Und Oliver Welke, der mit dem Team der „heute show“ einen Preis entgegennahm, konnte sich auch auf der Bühne bissige Bemerkungen nicht verkneifen. Nachdem Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) sich in ihrer Laudatio als Fan der „heute show“ ausgegeben hatte, sagte Welke: „Wenn einem Mitglied der Bundesregierung unsere Show gefällt – das ist toll. Und sollte uns zugleich zu denken geben.“

Indifferent: „heute-show“-Moderator wusste nicht so recht, ob er sich über Familienministerin Schwesig als Fan seiner Sendung freuen sollte.

Die Liveshow in der ausverkauften Messehalle 1 in Leipzig verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 4500 Zuschauer. Viele von ihnen hatten sich schon früh am Abend am Roten Teppich postiert, um Schnappschüsse vom Großaufgebot der Stars zu machen. Zu den Promi-Gästen zählten die Schauspieler Herbert Köfer, Thomas Rühmann und Wolfgang Stumph. Auch der Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr schlenderte über den Teppich, ebenso wie der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf.

„Goldene Helene“ – Fischer Rekordpreisträgerin

Die „Goldene Henne“ wird seit 1995 von der Zeitschrift „Super Illu“ gemeinsam mit dem MDR und dem rbb verliehen. Die Skulptur in Vogelform, die in diesem Jahr neu gestaltet wurde, erinnert an die Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann (1937-1991). Insgesamt wurden Hennen in neun Kategorien vergeben. Fast nichts Neues gab es in der Kategorie Musik. Hier räumte Schlagerstar Helene Fischer ab. Für die 32-Jährige war es die siebte „Goldene Henne“. Sie ist damit Rekordpreisträgerin. Moderator Kai Pflaume schlug daraufhin vor, die Henne in „Goldene Helene“ umzubenennen.

Rekord: Schlagerstar Helene Fischer sahnte den Preis bereits zum siebten Mal ab.

Während der Show hatte Pflaume auch noch eine Neuigkeit für das Publikum parat. Die „Goldene Henne“ solle auch 2017 in Leipzig verliehen werden, kündigte er an. Bisher war die „Goldene Henne“ eigentlich in Berlin zu Hause, nur zweimal – 2014 und 2016 – gastierte sie schon in der Messestadt. Nächstes Jahr ist die Henne-Gala am 13. Oktober geplant.

Von RND/dpa

