ARD One

Die Seifenoper „Verbotene Liebe“ kommt wieder auf den Fernsehbildschirm. Alle 4664 Folgen sollen auf dem Spartensender „ARD One“ noch einmal gezeigt werden.

Köln. Das gab der Sender am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt. „Neu Verlieben in die 90er!“, kündigt der „ARD One“ die Ausstrahlung an. Man zeigte die „Kult-Soap“ noch einmal ab Folge 1. Start solle am 19. Juni um 17.45 Uhr sein.

Die Reaktionen unter dem Post sind gemischt: „Will diesen Schmarrn tatsächlich noch jemand sehen?“, fragt ein Nutzer. „Oh je, und ich habe den kalten Entzug gerade erst geschafft“, eine andere. „Noch besser wäre Marienhof gewesen, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden“, feixt eine dritte.

Mehr als 4500 Episoden von „Verbotene Liebe“ waren seit 1994 bereits gedreht worden. Das ursprüngliche Thema: Die verbotene Liebe eines Geschwisterpaars. Die Quoten der Serie sanken gegen Ende aber dramatisch, wie auch der gesamte ARD-Vorabend damals unter dem zunehmenden Desinteresse des Publikums litt.

„Verbotene Liebe“ in Zahlen Hier einige Zahlen und Fakten rund um die Adelsserie. - In 19 Jahren und 4500 Folgen kamen insgesamt 3634 Studio- und 2654 Außendrehtage zusammen. - Bislang wurden mehr als 226 000 Drehbuchseiten verfasst. Das sind nach Angaben der Agentur der Serie «mehr als 6 692 142 Sekunden voller Liebe, Intrigen und Leidenschaft». - Rund 1600 erotische Bettszenen sollten die Serie besonders spannend machen. Dabei spielten dann auch einige der insgesamt 71 463 Liter Champagner, die von den Seriencharakteren getrunken wurden. Zum Leidwesen der Schauspieler handelte es sich dabei aber meist um Ginger Ale oder alkoholfreien Sekt. - Mindestens 68 Mal wurde in der «Verbotenen Liebe» die Ehe gebrochen, knapp 20 Scheidungen wurden vollzogen. - Pro Monat gehen rund 20 Kilo Fanpost ein. - Weit über 8325 Filmküsse zählt die Statistik bisher, 41 Mal wurde geheiratet, insgesamt gab es 194 Liebespaare. - Mehr als 46 000 Komparsen spielten bislang mit, prominente Gäste waren unter anderem Daniel Brühl, Rudolph Moshammer mit Hund Daisy, Oliver Pocher, Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, «Evil Jared» von der Bloodhound Gang, Dirk Bach und Hollywood-Star Joan Collins. - Fast 1000 Kilo Schminke verbrauchten die Maskenbilder in den langen Jahren der «Verbotenen Liebe». - Bislang gab es 30 Tote in der Serie: Henning von Anstetten stürzte bei seiner Hochzeit von einem Turm, Cecile von Lahnstein und ihr ungeborenes Kind kamen bei einem Autounfall ums Leben.

Von RND/kha