Der Fahrdienst Uber bietet weiterhin Fahrten in London an.

Taxi-Lizenz

Uber legt Einspruch gegen Entzug ein

Die Behörden in London drohten dem Fahrdienst Uber an, die Taxilizenz nicht zu verlängern. Dagegen hat sich Unternehmen juristisch gewehrt. Es legte Einspruch ein und darf zunächst weiter Fahrten in der britischen Hauptstadt anbieten.