Die USA starten eine neue Offensive gegen Russland: Dabei werden Nachrichten ein Stück weit zum Politikum.

Prag. Der US-Auslandssender Radio Freies Europa (RFE/RL) hat einen neuen 24-Stunden-Nachrichtenkanal in russischer Sprache lanciert. Mit „Nastojaschtscheje Wremja“ (Gegenwart) solle Fernsehzuschauern und Internet-Nutzern von Litauen bis Kasachstan eine Alternative zu russischen Auslandssendern geboten werden, teilte die Rundfunkstation mit Sitz in Prag am Mittwoch mit.

Das Programm reicht demnach von politischen Debatten über Wirtschaftssendungen bis hin zu Kultur und gesellschaftskritischen Themen. Es ist über Kabel, Satellit und Internetfernsehen unter anderem in der Ukraine, Georgien, den Baltenstaaten und Deutschland zu empfangen. Eine Onlineredaktion soll über Internet und Social Media die jüngeren Generationen des Zielpublikums erreichen.

Das neue Programm ist eine Kooperation von Radio Freies Europa mit der Stimme Amerikas (VOA). Die Sendeanstalten werden vom US-Kongress finanziert und waren während des Kalten Krieges eine wichtige Informationsquelle für die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang. RFE zog 1995 von München nach Prag um.

Russland hat mit dem Multimedia-Angebot „Sputnik“ vor drei Jahren selbst eine Medienoffensive gestartet. Das Nachrichtenportal ist in 30 Sprachen verfügbar. Manche Beobachter sprechen schon von einem Informationskrieg zwischen Moskau und Washington.

