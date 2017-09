Twitter feiert den Pirrrrratentag

#talklikeapirateday

Wie ein Freibeuter sprechen, Monkey Island spielen oder Pizzarrrr essen: In den sozialen Netzwerken sammeln die Nutzer viele witzige Sprüche zum Thema Piraten.

Berlin. Man muss nicht Johnny Depp sein oder dick Kajal auftragen, um als waschechter Pirat durchzugehen. Noch nicht einmal die Augenklappe oder der Papagei sind unverzichtbare Accessoires. Wichtig ist allein das rollende „rrrrrr“, das sprachliche Erkennungszeichen der Freibeuter. Am #talklikeapirateday am Dienstag haben die Nutzer in den sozialen Netzwerken viele witzige Sprüche gesammelt.

„Ahoi ihr Landratten.. es ist Piratentag, und Tage wie dieser gibt es nur einmal im Yarrrr!“, schreibt der Spieleanbieter Warcraft. Ein Nutzer vermutet die Piratenpartei hinter der Aktion, ein anderer meint, eine Partie des Kultspiels „Monkey Island“, das auf einer Pirateninsel spielt, sei an diesem Tag Pflicht.

Arrr, die Briefwahlunterlagen passen nicht in die Flaschenpost #TalkLikeAPirateDay pic.twitter.com/VQEd8l7sQj — De Hendl Buam (@deinestrassen) September 19, 2017

Arrr, die Briefwahlunterlagen passen nicht in die Flaschenpost #TalkLikeAPirateDay pic.twitter.com/VQEd8l7sQj — De Hendl Buam (@deinestrassen) September 19, 2017

Arrr, die Briefwahlunterlagen passen nicht in die Flaschenpost #TalkLikeAPirateDay pic.twitter.com/VQEd8l7sQj — De Hendl Buam (@deinestrassen) September 19, 2017

Ein Netzbetreiber aus der Schweiz bietet eine Übersicht, nach der man anhand des Anfangsbuchstabens des Vornamens seinen Piratennamen erstellen kann, von Heulboje bis Küstenschiffer. Ein Ruthe-Comic passt zum Thema: In der Selbsthilfegruppe für Seeräuber mit Tourette-Syndrom sagt der Kapitän ganz untypisch für raubeinige Seemänner: „Herzlich willkommen, ihr kleinen Zuckermäuse!“

Nicht nur in Deutschland beteiligten sich viele Twitter-Nutzer an der Aktion. Ein Beitrag aus den USA variiert das alte Sprichwort „Irren ist menschlich“: „To err is human/To Arr is pirate!“ Und eine britische Brauerei fragt: „Arr you ready to walk the plank?“ und lädt zum feuchtfröhlichen Gelage ein, schließlich eine der Lieblingsbeschäftigungen von Piraten.

Yarrr! Good news me hearties! Today be #Talklikeapirateday! There be great nautical fun for everyone on iview now https://t.co/Yx2H7BMAow pic.twitter.com/kcQ8cp5NtG — ABC iview (@ABCiview) September 19, 2017

Ein Tiefkühlwarenhersteller nutzt den Piratentag gar ganz frech für Werbezwecke: „Ahoi! Kennt ihr die Leibspeise aller Piraten? Pizzarrrrr.“

Von Nina May/RND