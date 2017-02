Auf offiziellem Bild

Der amerikanische Medien-Design-Papst Mario García hat ein besonderes Fundstück auf seiner Facebook-Seite präsentiert: Das offizielle Amtseinführungs-Porträt von Donald Trump – leider mit einem fatalen Grammatik-Fehler.

New York. Mario García bricht eine Lanze für den Redakteurs-Job: „Jeder braucht einen Redakteur oder Lektor. Jetzt, da das offizielle Porträt von Präsident Trump zur Amtseinführung freigegeben wurde, stellen wir fest, dass es einen Tippfehler enthält. Aua ...“ So sein Facebook-Eintrag. Und die Formulierung ist noch höflich. Denn zwischen „to“ und „too“ liegen im Englischen grammatikalische Welten.

„Kein Traum ist zu groß, keine Herausforderung gewaltig. Nichts, was wir uns für die Zukunft erhoffen, liegt jenseits unserer Möglichkeit, es umzusetzen.“ Dieser als Trump-Zitat ausgegebene Sinnspruch steht auf dem offiziellen Foto. Und es steht auch dort: „No challenge is to great“. Es müsste aber heißen „No challenge is too great“. Beide Begriffe bedeuten auf Englisch zu. Das mit einem „o“ ist aber eine Präposition, die vor Verben verwendet wird, um deren Grundform anzuzeigen (to swim = schwimmen). „Too“ hingegen ist ein Adverb, das unter anderem zu im Sinne von allzu bedeutet. Ein ganz schlimmer Lapsus – und das auf dem Präsidenten-Porträt. Klar, dass die Häme im Netz auch prompt einsetzte.

Mario García verweist auf seiner Facebookseite hingegen ganz Gentleman-like auf seinen Blog – und die Notwendigkeit des Redakteurs- bzw. Lektoren-Berufes ...

Von RND/dk