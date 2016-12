Trump-Parodie begeistert Millionen

New York. Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten macht sich Schauspieler Alec Baldwin in der amerikanischen Comedy-Show „Satur Night Live“ über Donald Trump lustig. Doch der findet das offenbar gar nicht witzig und reagiert beim Kurznachrichtendienst Twitter gereizt auf die Parodie. „Total einseitig, nicht lustig und die Parodie von Baldwin kann gar nicht mehr schlimmer werden. Traurig“, schrieb Trump.

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad