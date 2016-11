US-Wahlkampf

Deutschland wird von Islamisten regiert, sollte Hillary Clinton am 8. November US-Präsidentin werden – das zumindest suggeriert ein Video von Trump-Anhängern. Das bizarre Video soll Wähler in den Swing States bearbeiten.

Washington. Nur noch wenige Tage bis zur US-Präsidentschaftswahl und noch immer sind die beiden Kandidaten laut aktuellen Umfragewerten fast gleichauf. Ein bizarres Video, das derzeit im Netz kursiert, soll das jetzt ändern. Mit dem Clip „Willkommen im islamistischen Staat Deutschland – buchen Sie Ihre Reise noch heute!“ will die als gemeinnützig anerkannte Organisation „Secure America Now“ Wähler auf die Seite Donald Trumps ziehen.

Zuvor schufen die Macher bereits ein ähnliches Horrorszenario für Frankreich – ein Video der gleichen Machart solle für Amerika folgen. Es werde einen Film „Islamic States of America“ geben, berichtet die „Berliner Morgenpost“. Warum die Macher sich ausgerechnet Deutschland und Frankreich für den Auftakt auswählten, bleibt offen.

Das Video macht den Kölner Dom zu einer Moschee, das Brandenburger Tor und Schloss Neuschwanstein zu islamistischen Wahrzeichen – das Oktoberfest wird inzwischen alkohol- und schweinefleischfrei gefeiert, auch seine Tochter oder Schwester könne man verkaufen, heißt es in dem gut eineinhalbminütigen Video. „Entdecken Sie eine neue Kultur des Islams“, rufen die Macher auf und ermuntern die Zuschauer zu einem Besuch.

Trump: Deutsche Flüchtlingspolitik ist eine „Katastrophe“

Hintergrund des Videos ist eine Aussage Trumps. Im August hatte der Präsidentschaftsbewerber seine Konkurrentin Hillary Clinton als die „Angela Merkel Amerikas“ bezeichnet – und die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin kritisiert. „Ihr wisst, was für eine Katastrophe diese massive Einwanderung für Deutschland und die Menschen Deutschlands ist“, hatte der 70-Jährige damals gesagt. Der Film solle die Welt im Jahr 2020 zeigen, sollte Clinton die Wahl am 8. November gewinnen, hieß es auf dem trumpaffinen Portal breitbart.com weiter. Und selbstverständlich kann nur Trump die Amerikaner vor dem fiktiven Horrorszenario bewahren – das zumindest suggerieren die Facebook-Kommentare: „Amerika, wach auf. Das passiert, wenn du diese Menschen in dein Land lässt. Wählt Trump“, schrieb ein Nutzer.

Erstellt hat das Video die im US-Bundesstaat Texas ansässige Agentur Harris Media. Firmenchef Vincent Harris versicherte der „Berliner Morgenpost“, selbst schon in Deutschland und auf dem Oktoberfest gewesen zu sein. „Ich liebe Deutschland“, sagte er der Zeitung. Der Film solle „unabhängig von der Wahl“ ein wichtiges Thema hervorheben. Ob das so stimmt, ist fraglich: Ein Sprecher der konservativen Organisation „Secure America Now“ sagte , das Video solle unentschlossene Wähler in den Swing States bearbeiten. In Florida, North Carolina und Nevada solle das Video über soziale Medien beworben werden, hieß bei breitbart.com weiter.

