Trudeau erntet Spott für Castro-Äußerung

Nach dem Tod des Kubanischen Revolutionsführers und Ex-Präsidenten Fidel Castro äußerten sich viele Staats- und Regierungschefs. Sie würdigten Castro, kritisierten ihn aber auch. Einer von ihnen fand nur lobende Worte – und bekam die Rechnung dafür.

Otawa. Viel zu lasch. So empfanden offensichtlich viele Twitter-Nutzer die Äußerungen des kanadischen Premiers Justin Tudeau zum Tod des kubanischen Revolutionsführers und Ex-Präsidenten Fidel Castro.

Trudeau: Er war eine „bemerkenswerte Führungsperson“

Er bezeichnete den kubanischen Revolutionsführer als „bemerkenswerte Führungsperson“ und äußerte sich besorgt über den Tod des „am längsten dienenden Präsidenten Kubas“.

„Castro (...) hat die Bildung und Gesundheitsversorgung in seinem Inselstaat maßgeblich verbessert. Obwohl er eine umstrittene Figur war, haben seine Anhänger und Gegner seine außerordentliche Liebe und Hingabe für das kubanische Volk anerkannt,“ sagte Trudeau.

Die Menschenrechtslage in Kuba kommentierte der kanadische Premier nicht. Dafür bekam er harte Kritik: „Man kann wegen des Todes eines Diktators nicht traurig sein, das ist ein großer Moment für Kuba“, entgegnete der Sprecher der „Plattform Kuba Demokratie Sofort“, Rigoberto Carceller.

So spottet Twitter über Trudeau:

Von der Netzgemeinde bekam Trudeau prompt die Quittung, auf recht ironische Art und Weise: Unter dem Hashtag #TrudeauEulogies, übersetzt: Trudeau-Lobreden, wurden ihm preisende Worte für andere umstrittene reale und fiktive Figuren in den Mund gelegt.

„Obwohl er Widerspruch auslöste, erreichte Darth Vader Größtes beim Bauwesen im Weltraum und spielte eine prägende Rolle im Leben seines Sohnes,“ schrieb ein Nutzer.

Darth Vader employed millions constructing the death star, increasing GDP while controlling inflation.

#trudeaueulogies pic.twitter.com/UHFQUeRErr — Bob Henry (@Rmhenry1Henry) November 27, 2016

„Lasst uns Sauron gedenken, dessen Führung die verstreuten Völker Mittelerdes einte,“ wetterte dieser Twitterer.

"We deep sadness and appreciation we honor Sauron, who sought to create a more unified world." #TrudeauEulogy #TrudeauEulogies pic.twitter.com/cmYyBF7EoU — Fishing With Fredo (@FishingwFredo) November 27, 2016

„Kim Jong Il wird uns immer für seine Bemühungen für den Klimaschutz in Erinnerung bleiben,“ schrieb ein weiterer User.

Kim Jong il will always be remembered fondly for his leadership and contributions on climate change. #trudeaueulogies pic.twitter.com/aMoAC2vssm — Albertaardvark (@Albertaardvark) November 26, 2016

„Osama Bin Laden war eine umstrittene Figur, aber seinen Beitrag zu Flughafensicherheit bleibt unvergleichlich.“

Osama Bin Laden was certainly a controversial figure, but his contribution to airport security is unparalleled. #TrudeauEulogies — Deplorable Michael (@Beezer1776) November 27, 2016

Von RND/abr

