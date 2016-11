Schnelle Dialoge, viel Koffein und Junk-Food: Die „Gilmore Girls“ sind das wohl beliebteste Mutter-Tochter-Duo der Fernsehgeschichte.

© dpa

Quiz

Testen Sie ihr „Gilmore-Girls“-Wissen

Am Freitag ist es endlich so weit – es geht wieder ins beschauliche Stars Hollow zu den „Gilmore Girls“. Wie gut sie auf das Seriencomeback der Kultserie vorbereitet sind, testen Sie in unserem Quiz.