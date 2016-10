„Tatort“-Kommissare Nils Stedefreund und Inga Lürsen (r.) ermitteln wieder in Bremen.

© Radio Bremen/Christine Schroeder

Lürsen und Stedefreund ermitteln

„Tatort“ aus Bremen: Lohnt sich das Einschalten?

Eine Frau stirbt bei einem Autounfall. Doch war es wirklich ein Zufall? Die Kommissare Inga Lürsen und Nils Stedefreund sind sich da nicht so sicher. In „Echolot“ tauchen sie deshalb tief in digitale Welten ein. Ob sich das Einschalten heute lohnt, lesen Sie hier.