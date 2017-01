Sonntagskrimi: Wacht am Rhein

Für den Sonntagskrimi scheinen Flüchtlinge inzwischen beinahe so unverzichtbar zu sein wie Außerirdische für den Scifi-Film – dieses Mal untersuchen die Kölner Tatort-Ermittler einen Mord im Kleintierladen. Ein Fall mit aktueller Brisanz.

Hannover. Der Begriff „Nafri“ fällt in diesem Film nicht einmal. Und doch erinnert im aktuellen „Tatort“ (Sonntag, 20.15 Uhr im Ersten) viel an die aktuellen Debatten um den Umgang der Politik mit straffälligen Flüchtlingen und der Polizei mit Gefährderprofilen. Da gibt es etwa nordafrikanische Kleinkriminelle, die keinen Pass haben und deshalb nicht abgeschoben werden können.

Schon allein der Spielort Köln weckt Erinnerungen an die Übergriffe in der Silvesternacht 2015. In der Fiktion hat sich infolge der sexuellen Übergriffe auf Frauen die „Wacht am Rhein“ gebildet. Die besorgten Bürger beobachten in einer Nacht den Überfall auf einen Kleintierladen. Dabei wird der Sohn des Besitzers erschossen.

Während der Frankfurter „Tatort“ der Vorwoche arg moralinsauer daherkam und fein zwischen guten Flüchtlingen und bösen Nationalisten unterschied, hat sich der Autor des aktuellen Krimis (Jürgen Werner) um Perspektivwechel und Erwartungsbruch bemüht. So gehört zur Wacht am Rhein auch ein marokkanischer Ladenbesitzer, der angesichts dealender Neuankömmlinge um seinen Ruf fürchtet.

„Die Wacht am Rhein“ liefert ein Plädoyer gegen Vorverurteilung und macht darauf aufmerksam, wie Perspektivlosigkeit in die Kriminalität drängen kann. Insbesondere in der Flüchtlingsdebatte scheint es sich der Sonntagabendkrimi zur Aufgabe gemacht zu haben, ein gesellschaftliches Stimmungsbild zu zeichnen. Das gelingt dieses Mal besser als sonst.

Von RND/Nina May