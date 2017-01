IBES

Der Authentizitätswahn bei „Ich bin ein Star - Holt mich heraus“ geht in die nächste Runde. Die einzige, die das so gar nicht zu durchblicken scheint, ist Gina-Lisa Lohfink. Und das hat direkt Folgen.

Hannover. Offiziell lässt sich der Erfolg im Dschungel in Sternen messen. Die werden bei Ekelprüfungen erspielt und lassen sich in Mahlzeiten umtauschen.

Doch eigentlich, so scheint es angesichts der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, gilt zumindest unter den Campbewohnern etwas ganz Anderes als Gütesiegel in der australischen Pampa – und zwar ausgerechnet Authentizität.

Dabei weiß doch eigentlich jeder seit der zweiten Staffel von „Big Brother“, dass Wahrhaftigkeit und Reality TV in etwa so viel gemeinsam haben wie Barbara Salesch und Ally McBeal. Am Lagerfeuer gibt es kaum ein anderes Thema. Da fallen Masken, bröckeln Fassaden, werden Rollen gespielt und Stücke inszeniert, als befände man sich auf dem Broadway. Und dass sogar von Kandidaten, die nicht nach einer gescheiterten Schauspielerlaufbahn ins Camp einzogen.

Honeydrama geht in die zweite Phase

Sonnyboy Alexander Keen alias Honey zeigt „endlich sein wahres Gesicht“, sagt It-Boy Florian Weiss, der auch das Verhalten von Ex-DSDS-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel als „kalkuliert“ und ihre Geschichten als „ausgedacht“ empfindet. Das inzwischen ausgezogene Nackedeimodel wiederum lästert, Florian gebe nur vor, ein Sonnenschein zu sein.

Die Teilnehmer der elften Staffel scheinen nicht einmal zu merken, dass ihre reihenweise botox-entstellten Gesichter im krassen Gegensatz zu ihrem Natürlichkeitscredo stehen. Am Montagabend ging das Honeydrama in die zweite Phase. Beim Lagerfeuergespräch mit Marc Terenzi holt der Prüfungsverweigerer vom Sonntag zum Gegenschlag aus und sagt über Hanka Rackwitz: „Sie zieht einfach eine Show ab und ist nicht ehrlich.“

Die ehemalige TV-Maklerin wiederum sagt: „Ist mir alles zu künstlich“. Dabei klingt sie erstaunlicherweise überrascht. Ihr wiederum wird von einigen Mitcampern vorgeworfen, „Bilder zu inszenieren, die draußen gut ankommen“. Die zentrale Frage der Staffel lautet, von den Kandidaten vielfach variiert: „Ist sie wirklich so verrückt, oder tut sie nur so?“

So sieht Offenbarung im Dschungel aus

Hankas Buch über ihre im Camp ausgiebig präsentierten Phobien zumindest führt bei Amazon die Verkaufscharts im Themenfeld Verhaltensstörungen an. Das Beispiel zeigt, dass es bei dem Format wohl kaum darauf ankommt, man selbst zu sein. Vielmehr werden hier vom Sender offensichtlich die immer gleichen Typen gecastet: der alte Grantler, die Zicke, das junge Model, der Teamplayer.

Es gewinnt, wer seine Rolle am besten rüberbringt. Wer zu offensichtlich nach der Kamera schielt wie Jay Khan beim Kuss mit Indira Weis 2011, der fliegt. Das Moderatorenduo Zietlow-Hartwich spießt den Fake-Alarm im Camp wie gewohnt ironisch auf und sagte am Montag selbst über Dr. Bob: „Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht.“

Die einzige, die das Spiel mit der Authentizität so gar nicht zu durchblicken scheint, ist Gina-Lisa Lohfink. Im einen Moment ist sie völlig durch den Wind, weil sie angesichts eines diabolischen Grinsens von Honey die Vorbehalte ihrer Kollegen über die Falschheit ihres Schwarms bestätigt sieht. Dann wieder lässt sie sich durch zwei Sätze von ihm umstimmen. „Ich glaube dir“, sagt sie. So sieht Offenbarung im Dschungel aus.

Am Montag wurde sie überraschenderweise aus dem Camp gewählt. An mangelnder Authentizität kann es nicht gelegen haben.

