Stürzender Mann wird zum Klickhit

Washington. Der Sturz eines Mannes während einer Live-Sendung zur US-Wahl des amerikanischen Fernsehsenders NBC hat sich im Netz rasant verbreitet. Der Mann stolperte vor laufender Kamera und fiel auf den Boden. Die überraschte Moderatorin musste die Sendung kurz unterbrechen und legte dem Stolperer anschließend den Arm um die Schulter.

Der Gefallene reagierte gelassen auf den Sturz. Grinsend, die Hände lässig in die Hosentaschen gesteckt stand er neben der Moderatorin. Auch die junge Frau ließ sich nicht aus der Ruhe bringen – routiniert führte sie die Sendung fort als sei nichts passiert.

„Dieser gefallene Typ im Live-Fernsehen gleicht unseren Gefühlen“, twitterte ein Nutzer.

This guy falling on live TV resembles how we all feel now. FYI, did the other guy steal his iPhone? #Elections2016 #ElectionNight @NBCNews pic.twitter.com/83ZhNdkFGq