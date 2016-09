Kunstprojekt in Thailand

Es gibt Orte auf der Welt, da lässt sich prima schlafen. Und dann gibt es Orte, die sind nicht nur steinhart, sondern auch noch laut. Das hielt Norapat Kampart nicht von seinem Nickerchen ab, für das er auch noch ein Knöllchen kassiert.

Chiang Mai. Ein ungewöhnliches Foto für ein Kunstprojekt hat einem Studenten in Thailand Polizeibesuch und eine Geldstrafe eingebracht. Auf dem Foto liegt Norapat Kampart (19) mit Kopfkissen und Decke ausgestattet scheinbar schlafend auf der meistbefahrenen Kreuzung in der zweitgrößten thailändischen Stadt Chiang Mai.

Nachdem das Foto in sozialen Medien rauf und runter lief und auf seiner Facebook-Seite mehr als 36.000 Mal „Gefällt mir“ angeklickt wurde, meldete sich die Polizei bei ihm, erzählt der Schlafende. Er bekam ein Knöllchen wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

Der Hintergrund: Kampart hatte für sein Fotografie-Studium den Auftrag, eine Fotoserie mit sich selbst und Orten in Chiang Mai abzuliefern, an denen sich Touristen aufhalten. Er ließ sich jeweils wie in einem Bett schlafend in einem Tempelgarten, auf einer Museumstreppe, vor einem Einkaufszentrum und eben auf der Kreuzung ablichten.

Das Kreuzungsfoto wurde so bekannt, weil viele Betrachter Kritik an dem horrenden Autoverkehr in Chiang Mai hineininterpretierten. “Ich bin kein Rebell, ich bin nur ein Künstler“, sagte Kampart dazu. „Außerdem schlafe ich gerne.“

Von RND/dpa

