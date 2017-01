Clooneys Cousin: Miguel Ferrer.

Miguel Ferrer erliegt Krebsleiden

Star aus „Twin Peaks“ stirbt mit 61

Der unter anderem aus der US-Serie „Twin Peaks“ bekannte amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer ist tot. Der Sohn von Oscar-Preisträger José Ferrer („Cyrano de Bergerac“) und der Sängerin Rosemary Clooney („Everything Happens to Me“) starb am Donnerstag an Krebs.