Der erste Nachrichtenblock wurde noch von Jan Hofer verlesen – anschließend übernahm Caren Miosga, weil es ihrem Kollegen gesundheitlich nicht gut ging

© ARD / Tagesthemen

Sendung abgebrochen

Sorge um „Tagesthemen“-Sprecher Jan Hofer

Zwischenfall in der Sendung: Nachrichtensprecher Jan Hofer hat die „Tagesthemen“ am Donnerstagabend abbrechen müssen – aus gesundheitlichen Gründen: Dem 66-Jährigen ging es so schlecht, dass Caren Miosga übernehmen musste.