Händler verraten technische Daten

Google versucht einen neuen Angriff auf Apple: Das Unternehmen stellt dafür am Dienstag wohl ein neues Smartphone vor. Eine Überraschung dürfte das Gerät aber nicht mehr werden: Händler haben die meisten Details schon verraten.

Mountain View. Am Dienstag will Google neue Produkte vorstellen. Erwartet wird ein Smartphone-Modell in zwei Größen. Dazu gibt es seit Wochen Gerüchte. Am Sonntag wurden sie wahrscheinlich bestätigt: Die kanadische Mobilfunk-Firma Bell und der britische Anbieter Carphone Warehouse veröffentlichten online Werbematerial. Die Webseiten blieben zwar nur kurz online – aber lange genug, um entdeckt zu werden. Demnach bestätigen sich die bisherigen Spekulationen.

Google könnte also folgendes Smartphone vorstellen

Das neue Mobiltelefon von Google heißt angeblich Pixel und erscheint wohl in zwei Größen: als Pixel und als Pixel XL.

Das Pixel dürfte ein 5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel haben.

Das Pixel XL wird vermutlich etwas größer sein: 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale, 2560 x 1440 Pixel Auflösung.

In beiden Geräten soll ein Qualcomm Snapdragon 821 arbeiten. Der Arbeitsspeicher könnte 4 Gigabyte groß sein.

Der Käufer wird sich wohl zwischen zwei Speichergrößen entscheiden müssen: 32 oder 128 Gigabyte.

Die Kamera soll eine Auflösung von 12 Megapixel und einen optischen Bildstabilisator haben.

Auf der Rückseite wird es wohl einen Fingerabdrucksensor geben.

Anders als Apple verzichtet Google wahrscheinlich nicht auf den Klinken-Anschluss für den Kopfhörer. Auf (bisher nicht bestätigten) Produktfotos ist er an der oberen Seite des Gerätes zu erkennen.

Das Pixel soll teurer als frühere Google-Smartphones sein.

Google brachte bisher einmal im Jahr gemeinsam mit einem Hersteller wie LG oder HTC Telefone mit dem Markennamen „Nexus“ heraus, die die Vision des Konzerns für die jeweils aktuelle Version seines Betriebssystems Android umsetzen sollten. Die Geräte eroberten allerdings keine großen Marktanteile.

Insgesamt laufen mehr als 80 Prozent der aktuell verkauften Smartphones mit Android. Das Geschäft mit lukrativen teuren Modellen wird aber von Apples iPhones mit deren eigener Plattform und in der Android-Welt von Samsung beherrscht.

Google werde am Dienstagabend europäischer Zeit auch seinen bereits im Mai angekündigten vernetzten Lautsprecher „Home“ präsentieren, berichtete die „Financial Times“ am Montag. Das Gerät soll durch die Einbindung des Google Assistant auf Sprachbefehl Aufgaben erfüllen und den vernetzten Haushalt steuern können. Google tritt in dem Markt vor allem gegen den Online-Händler Amazon an, der mit seinem Lautsprecher „Echo“ eine Vorreiterrolle spielt.

Google überträgt die Produktpräsentation ab 17 Uhr auf Youtube.

Von dpa/RND/wer

Mountain View