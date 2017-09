Livestream

Die Rolling Stones sind schon längst im Rock-Olymp angekommen. Auf die faule Haut legen sich die Urgesteine aber nicht. Am Samstagabend treten sie Hamburg vor tausenden Menschen auf. Sehen Sie hier ab 17:20 Uhr im Livestream, wie die Fans der Band entgegenfiebern.

Hamburg. Rock-Urgesteine treffen auf feine Hansestadt. Am Samstagabend werden die Rolling Stones im Stadtpark in Hamburg auftreten. Die Fans strömen dort bereits am Nachmittag zusammen. Verfolgen Sie hier im Livestream, wie die Massen sich auf die Rolling Stones einstimmen.

Von RND