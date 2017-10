Twitter-Nutzer amüsieren sich über den „Tatort“ aus München.

München-Krimi auf Twitter

So reagiert das Netz auf den „Hardcore“-Tatort

Dieser Fernsehabend hatte es in sich: Wie der Name der aktuellen Folge bereits verriet, ging es im München-„Tatort“ diesmal zur Sache. Auf Twitter sorgten Sex-Szenen und Porno-Vokabular des sonst so braven Krimis für jede Menge Gesprächsstoff.