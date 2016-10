Alwara Höfels spielt Kriminaloberkommissarin Henni Sieland im Dresdner „Tatort“ „Der König der Gosse“.

© MDR/Gordon Mühle

ARD-Krimi am Sonntag

So düster wird der „Tatort“ aus Dresden

Der zweite Fall der Dresdner „Tatort“-Kommissarinnen Sieland und Gorniak sorgt für ein Kontrastprogramm. In ihrem ersten Krimi ermittelte das Team in der vermeintlich heilen Welt des Schlagers – „Der König der Gosse“ hingegen bewegt sich zwischen sozialem Elend und Korruption. Ob sich das Einschalten am Sonntag lohnt, lesen Sie hier.