Sind Sie ein „Tatort“-Experte?

Quiz zum Kultkrimi

Sonntag feiert der „Tatort“ ein ganz besonderes Jubiläum – in 1000 Folgen lösten die Kommissare Verbrechen auf, jagten Mörder, Diebe und Vergewaltiger. Wie gut schlagen Sie sich als Ermittler? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein echter „Tatort“-Experte sind.

Hannover. Am Sonntag feiert der Tatort Jubiläum: die Kommissare steigen in der 1000. Folge in das „Taxi nach Leipzig“ – Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln.

Haben Sie sich schon immer gefragt, welcher „Tatort“-Ermittler der attraktivste ist? Oder welcher Kommissar die meisten Toten auf dem Gewissen hat? Antworten auf diese und weitere knifflige Fragen rund um die kultige Krimiserie im Ersten finden Sie in unserem Quiz.

Von RND/are/cab

Hannover