Nutzern wird Update empfohlen

In mehreren Adobe-Anwendungen klaffen Sicherheitslücken. Darauf haben am Mittwoch Fachleute hingewiesen. Sie raten Nutzern dringend, die Programme zu aktualisieren.

Bonn. Betroffen sind die Programme Reader und Acrobat, einschließlich der DC-Versionen für Adobe Document Cloud, sowie der Flash-Player. Nutzer sollten die von ihnen genutzte Software schnell auf die jeweils neueste Version updaten, wenn sich die Programme nicht automatisch aktualisieren. Darauf wies das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in einer Warnmeldung am Mittwoch hin. Das BSI erklärt auf seiner Internetseite, welche Versionen betroffen sind.

Über die Lücken könnten Angreifer aus dem Internet sonst Schadcode auf den Rechner bringen und die Kontrolle über den PC übernehmen. Beim Reader und bei Acrobat können Nutzer unter dem Menüpunkt „Hilfe“ manuell nach Updates suchen. Diese sind aber auch im Download-Center der Adobe-Website zu finden. Beim Flash-Player lässt sich etwa die Update-Automatik einschalten, sofern sie diese nicht ohnehin schon aktiviert ist.

