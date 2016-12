„The same procedure“ – der Tigerkopf ist bei „Dinner for One“ Butler James’ größtes Hindernis.

„The same procedure“ – wie jedes Jahr: Butler James und sein Kampf mit dem Tigerfell - das ist ein feuchtfröhlicher Klassiker: Der Sketch „Dinner for One oder Der 90. Geburtstag“ bringt die Deutschen seit über 50 Jahren am Silvestertag in Sektlaune. Wo und wann er läuft, lesen Sie hier. Und dazu: Fakten, die Sie sicher noch nicht kennen.