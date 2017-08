Schwarzenegger erteilt Trump Nachhilfe gegen Nazis

Arnold Schwarzenegger wendet sich per Videobotschaft an Donald Trump.

Virales Video

Mal wieder wendet sich Arnold Schwarzenegger per Video an US-Präsident Donald Trump. Dieses Mal erteilt er ihm eine Lektion zum Thema Rechtsextremismus. Er schlägt ihm sogar den Wortlaut für die richtige Rede gegen Rechts vor.

Los Angeles. Es ist nicht das erste Mal, dass Arnold Schwarzenegger die spitze Feder gegen US-Präsident Donald Trump auspackt. Dieses Mal geht es um die rechtsextreme Gewalt in der US-Stadt Charlottesville und Trumps Reaktionen darauf. Der US-Präsident hatte mehrmals die rechtsextremen Taten verharmlost und von Gewalt "auf beiden Seiten" gesprochen.

Das Video, das Schwarzenegger bereits in der Nacht zum Freitag veröffentlichte, wird derzeit in den sozialen Medien geteilt. Darin kommt der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Schauspieler gleich zum Punkt: "Es gibt keine zwei Seiten zuFanatismus und Hass. Wenn man sich entscheidet, mit einer Flagge zu marschieren, die den Tod von Millionen Menschen symbolisiert, gibt es dazu keine zweite Seite."

Schwarzenegger sieht es als Verpflichtung Trumps als US-Präsident, eine "eindeutige Nachricht" gegen Nazis auszusenden und macht auch gleich einen Formulierungsvorschlag. "Lassen Sie mich Ihnen helfen, Ihre Rede zu schreiben", sagt Schwarzenegger und legt los: "Als Präsident der USA und Republikaner weise ich die Unterstützung einer weißen Vorherrschaft zurück. Das Land, das Hitlers Armee besiegte, ist kein Ort für Nazi-Flaggen."

Danach erteilt Schwarzenegger Trump noch eine Geschichtslektion, in dem er von dem Land berichtet, in dem er geboren wurde: Österreich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er schließt mit den Worten: "Der einzige Weg, wie wir Hass eliminieren können, ist, ihm Kopf an Kopf gegenüberzutreten."

RND/aks