Manche können es noch nicht fassen, andere wagen schon einen Ausblick: Medien auf der ganzen Welt versuchen, Donald Trunmps Wahlsieg zu deuten. In Frankreich wird ein "Reich des Bösen" verkündet und vor politischen Wirbelstürmen gewarnt.

Berlin. Nach Donald Trumps überraschendem Sieg bei der US-Präsidentenwahl verarbeiten einige internationale Medien noch den Schock. Andere bemühen sich, das Geschehen einzuordnen.

Eine Übersicht mit Überschriften von Online-Berichten:

USA

- "Schock und Unbehagen begleiten Trumps Aufstieg zur Macht" (New York Times)

- "Nachtwachen und Proteste quellen in Folge von Trumps Sieg USA-weit auf" (Washington Post)

DEUTSCHLAND

- "Trump ALLMÄCHTIG! Clinton oder ISIS - wen knöpft er sich als Erstes vor?" (bild.de)

- "Der Bürgerkrieg des weißen Mannes" (spiegel.de)

- "Mit Donald Trump ist alles möglich" (welt.de)

- "Führungslose Demokraten: Hillarys Erben" (faz.net)

FRANKREICH

- "Vereinigte Staaten, das Reich des Bösen" (Libération)

- "Die ersten 100 Tage Trumps im Weißen Haus: Tornado-Warnung in Washington" (Le Figaro)

- "Nach der Wahl - USA zwischen Appellen zur Einheit und Anti-Trump-Demonstrationen" (Le Monde)

GROSSBRITANNIEN

- "Donald Trumps unerwarteter Sieg löst USA-weit Straßenproteste aus" (The Guardian)

- "Warum Trumps Sieg eine rechtzeitige Mahnung an diejenigen in Großbritannien ist, die sich dem Willen des Volkes widersetzen" (Daily Mail)

- "Trump-Team will Welt vor Wechsel beruhigen" (Financial Times)

SPANIEN

- "Die USA und die Welt stellen sich verblüfft politischer Umwälzung durch Trump" (El País)

- "Die Mission des Präsidenten Trump: Die Unvereinigten Staaten von Amerika zusammen bringen" (El Mundo)

- "Beginn eines neuen Paradigmas: USA ändern den Kurs" (La Vanguardia)

MEXIKO

-"Trump nimmt Mexikanern den Traum weg" (El Universal)

ARGENTINIEN

- "Latino-Gemeinde in USA befürchtet Massenabschiebungen" (Clarín)