Berlin. Dieses Jahr steht die Internetkonferenz re: publica ganz im Zeichen der Herzen. Auch der Internetvordenker Sascha Lobo will seinen Teil zur neuen Netzharmonie beitragen.

Dieses Jahr steht die Herr Lobo, am Wochenende gehen Sie gerne in brandenburgische Naturparks – mit hängenden Haaren. Werden Sie dann überhaupt erkannt?

Wir begegnen dort meistens niemandem. Ich gehe mit meiner Frau in die Natur, um Tiere zu fotografieren. Dazu suchen wir uns die einsamsten Gegenden.

Für jeden erkennbar waren Sie auf einer rechten Demonstration in Berlin unterwegs. Sie wurden angeschrien und bedroht. Was passierte noch?

Wir haben dort ein Experiment gemacht für die ZDF-Sendung „Manipuliert“. Es gab fünf Minuten intensives Geschrei und Bedrohungen, als wir auftauchten. Danach habe ich anderthalb Stunden Gespräche geführt. Das ist durchaus möglich. In so einer Menge von Leuten gibt es immer die Unbelehrbaren, die Extremisten. Mit denen konnte ich nicht ins Gespräch kommen. Aber es gibt eben auch die anderen, die gar nicht rechts sind, sondern nur verunsichert.

Es gibt genug Beispiele, wie Politiker vergeblich mit Pegida-Demonstranten ins Gespräch kommen wollen und scheitern. Was machen Sie anders?

Man muss hartnäckig und höflich bleiben und diejenigen finden, die am Ende doch reden wollen. Ich habe dort einige getroffen, die nicht über die Grenze des Extremismus hinausgegangen sind, mit denen ein Dialog sinnvoll sein kann.

Was bedeutet „sinnvoll“ in diesem Zusammenhang?

Ich vergleiche die liberale Demokratie gern mit einer Insel. Drum herum ist das braune Meer des Populismus. Auf der Insel kann es weit entfernte Standpunkte geben, aber man muss miteinander reden können. Die Insel ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Wir sollten – möglichst viele von uns – dafür sorgen, dass sie wieder Land gewinnt.

Warum ist die Insel überhaupt geschrumpft?

Dazu beigetragen hat in vielen Ländern eine Wechselwirkung aus redaktionellen Hetzmedien wie Fox News oder der britischen Boulevardpresse und den sozialen Medien. Die einen setzen eine Agenda, die anderen verstärken sie.

re: publica: Jahrestreffen der Herzen

Herzen, überall Herzen. Das Jahrestreffen der internetaffinen Macher, Produzenten und Profiteure namens re:publica setzt in diesem Jahr ganz auf Liebe. „Love out loud“ lautet das Motto, und nach dem Entsetzen über die Zunahme von Hass und Falschmeldungen im Netz in den vergangenen Jahren überwiegt jetzt die Hoffnung auf die Selbstheilungskräfte der Community. „Ein kleiner, aber lautstarker Teil der Gesellschaft vergiftet unsere Diskursräume, zieht aber auch die Aufmerksamkeit auf sich“, erklärt Mitorganisator Markus Beckedahl von Netzpolitik.org.

Es gelte, sich zu solidarisieren gegen Hass und für Solidarität. „Wir dürfen nicht weiterscrollen und wegklicken“, warnt Konferenz-Mitveranstalter Johnny Haeusler. Oft reiche ein Like, eine Nachricht an Betroffene, um zu zeigen, du bist nicht allein. Friedenspreisträgerin Carolin Emcke nennt es in ihrer „Reflexion über Liebe und Empathie, on- und offline“: „Wer gedemütigt und verletzt wird, wer verachtet und angegriffen wird, soll sich nicht selbst wehren müssen.“

Natürlich ist die re:publica dennoch kein Hippietreffen, sondern schon lange ein etabliertes Schaulaufen auch der großen deutschen Konzerne und Sendeanstalten, deren Stände das Foyer des Veranstaltungsortes am Gleisdreieck in Berlin säumen. Auch die Politik ist vertreten, machte es sich aber nicht nur bequem: Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) erklärte, warum aus ihrer Sicht das bedingungslose Grundeinkommen, Favorit vieler Digitalarbeiter, zu kurz greift. Nur der nominelle Internetminister Alexander Dobrindt hat kein eigenes Panel.