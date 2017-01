Livestream zu IBES 2017

Heute ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp startet in die elfte Runde. Ex-Kandidatin Sarah „Dingens“ Knappik kommentiert exklusiv bei uns die Kultsendung für Sie – im Livestream. Mit ihrem Insiderwissen und ihrer frechen Schnauze wäre niemand besser geeignet dafür als sie. Hier ein paar Eindrücke vorab.

Hannover. Als Teil des wohl legendärsten Duos der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ sorgte Sarah Knappik an der Seite von Gina-Lisa Lohfink erstmals für Schlagzeilen. Unvergessen bleiben die dramatischen Szenen kurz vor dem Aus für Gina-Lisa. Auch das gemeinsame Motto „Zack die Bohne“ erlangte unter den Zuschauern Kultstatus. Am Ende schaffte es Knappik auf den achten Platz – die Freundschaft zu Lohfink zerbrach.

Sarah Knappik kommentiert das Dschungelcamp Sie kennt den Dschungel ganz genau. Am 13. Januar, dem Auftakt des RTL-Dschungels 2017, wird Sarah Knappik hier live ab 21.15 Uhr die erste Sendung von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ kommentieren. 2011 zog sie für RTL in den australischen Busch, den sie nach Ekelprüfungen und Zickereien freiwillig verließ. Vier Jahre später nahm sie an der Neuauflage des Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ teil und schaffte es prompt bis ins Finale. Bekannt wurde das Model durch die dritte Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Model“ und ihre Freundschaft zu Gina-Lisa Lohfink.

Für Wirbel sorgte Knappik auch in der fünften Ausgabe der RTL-Kultsendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Damals warf sie ihrem Co-Camper Jay Khan vor, die Beziehung zu Mitkandidatin Indira Weis nur inszeniert zu haben.

„Bullshit! Du bist eine elende Lügnerin. Du bist ein ganz kranker Mensch“, wehrte sich Khan und bestritt die Vorwürfe vehement. Auch die anderen Camp-Bewohner glaubten ihr nicht und drohten mit ihrem Auszug: „Entweder Sarah bleibt im Camp und wir kommen nicht wieder ins Camp oder umgekehrt“, erklärte Schauspieler Matthieu Carrière im Namen der Gruppe. Auf Youtube gibt es eine Zusammenfassung des Streits:

Letztlich verließ Knappik das Camp nach elf Tagen freiwillig.

„Jeder einzelne kann was verändern in der Welt!“, „Nicht jeder wurde als Arschlochkind geboren!“ – Sarahs spektakulärste Lebensweisheiten aus dem Dschungelcamp sehen Sie hier:

