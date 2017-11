Russland kämpft gegen Anonymität im Netz

Moskau. In Russland tritt ab dem 1. November ein Gesetz in Kraft, das die Nutzung von VPN-Diensten stark einschränkt. Das Gesetz wurde bereits im Juli verabschiedet und soll den anonymen Zugang zu den in Russland gesperrten Webseiten verhindern. Ebenfalls betroffen ist der anonyme Browser Tor.

VPN-Dienste erlauben es Nutzern, weitgehend anonym im Netz zu surfen. Sie können damit länderspezifische Sperren umgehen, ihre Aktivität im Internet kann nur schwer zurückverfolgt werden. Damit soll in Russland nun Schluss sein. Moskau will alle Dienste, die Anonymität im Internet gewähren, zwingen, ihren Nutzern den Zugang zu gesperrten Webseiten zu verweigern.

Die Aufsichtsbehörde für Massenmedien wolle VPN-Diensten und anderen „Anonymizerern“ 30 Tage Zeit geben, um sich Zugang zur föderalen Datenbank zu verschaffen, in der illegale Webseiten verzeichnet sind, informierte der Behördenchef Alexander Scharow auf der Website der Aufsichtsbehörde. „Wenn den Forderungen nicht entsprochen wird, können entsprechende Dienste gesperrt werden.“ Beliebte VPN-Anbieter würden bereits mit der Behörde kooperieren, so Scharow.

Sowohl Amnesty International als auch der in Russland lebende Whistleblower Edward Snowden haben das Gesetz kritisiert. Russland verbiete die Nutzung grundlegender Sicherheitsinstrumente, was das Land „weniger sicher und weniger frei“ mache, schrieb der ehemalige NSA-Mitarbeiter bei Twitter.

Banning the "unauthorized" use of basic internet security tools makes Russia both less safe and less free. This is a tragedy of policy.