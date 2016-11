Verhandlung vor Bundesgerichtshof

Ein weiterer Fall der Störerhaftung wird vor dem Bundesgerichtshof geklärt. Im Zentrum steht die Frage, wie sicher das Passort eines WLAN-Netzwerks sein muss, um die Besitzer vor Missbrauch und daraus resultierenden Kostenforderungen zu schützen.

Karlsruhe. Es ist eine Geschichte, wie sie vielen Internetnutzern Angst macht: Eine Frau tut im Netz nichts Unrechtes. Trotzdem soll sie Hunderte Euro an eine Filmfirma zahlen - weil ihr Anschluss ohne ihr Wissen für illegale Uploads missbraucht wurde. Aber ist sie dafür wirklich verantwortlich? Das hat an diesem Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) zu klären (Az. I ZR 220/15).

Individueller Schlüssel aus 16 Zahlen

Eine Frau soll in dem Fall rund 750 Euro an eine Filmfirma zahlen, weil jemand über ihren Internetanschluss einen Actionfilm illegal in eine Tauschbörse hochgeladen hatte.

Fest steht, dass der Unbekannte ihr WLAN gehackt hatte. Offen ist, ob sie dafür geradestehen muss. Ihr Router war vom Hersteller mit einem individuellen Schlüssel aus 16 Zahlen nach gängigem Standard (WPA2) gesichert.

Erst gut ein Jahr nach dem Vorfall warnte der Hersteller die Kunden, weil sich herausgestellt hatte, dass der Schlüssel leicht zu knacken war. Die Frage ist nun, ob die Frau haftet, weil sie den voreingestellten Schlüssel nie geändert hatte.

Von dpa/RND/zys

