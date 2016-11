Lustiger Tweet

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Nach neun Bundesliga-Spieltagen hat der Hamburger SV gerade einmal zwei Punkte gesammelt. Das gelang einem 19-Jährigen an einem einzelnen Montag, spottete die Polizei auf Twitter.

Hamburg. In Meppen hatten Polizisten am Montagmorgen einen jungen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 19-Jährige Drogen genommen hatte. Er müsse deshalb mit einem vierwöchigen Fahrverbot, 5000 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen, erklärte Polizeioberkommissar Dennis Dickebohm – und schrieb auf Twitter: „19-Jähriger jetzt punktgleich mit dem HSV.“

Polizist: „Ich bin Leid durchaus gewohnt“

Er selbst ist kein HSV-Fan, aber auch kein Anhänger des SV Werder Bremen – sein Herz schlägt stattdessen für den SV Meppen, erzählte Dickebohm. „Deswegen bin ich Leid durchaus gewohnt.“ Der Verein spielt in der Regionalliga Nord, steht aber immerhin auf dem ersten Tabellenplatz.

Auf den Tweet habe er viele Reaktionen erhalten – die meisten seien positiv gewesen, sagte Dickebohm. Der Bundesligist selbst habe sich aber nicht gemeldet. Sollten die Hamburger endlich einmal gewinnen, ist der Polizei-Oberkommissar vielleicht etwas netter zum HSV: „Das will ich noch nicht verraten“.

Denn: Polizei-Meldungen müssten natürlich sachlich formuliert werden. Aber auf Twitter passe man sich der Sprache des Mediums und der Zielgruppe an, sagte Dickebohm.

