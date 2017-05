Oğuz Güven

Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli vergangenen Jahres, geht die türkische Regierung rigoros gegen unabhängige Journalisten und Medien vor. Jetzt ist der Online-Chef der Tageszeitung „Cumhuriyet“ festgenommen worden.

Istanbul. „Ich bin Gewahrsam genommen worden“, schrieb der Chef der Onlineredaktion der türkischen Tageszeitung „Cumhuriyet“ beim Kurznachrichtendienst Twitter. Auch die regierungskritische Zeitung berichtete am Freitagmorgen über den Vorfall. Oğuz Güven befinde sich laut Angaben der Zeitung in einem Polizeipräsidium. Die gründe für die Festnahme seien unbekannt.

Gözaltına alınıyorum — oğuz güven (@oguzguven_) May 12, 2017

Erst im November vergangenen Jahres wurde der ehemalige Chefredakteur der „Cumhuriyet“ festgenommen. Neben Can Dündar nahm die Polizei damals acht weitere Journalisten wegen Terrorverdachts in Gewahrsam. Die Zeitung hatte im Vorfeld der Festnahmen über geheime Waffenlieferungen nach Syrien berichtet. Dündar wurde wegen des Berichts zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Türkei unterdrückt unabhängige Medien

Seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres habe die Repression unter der Regierung des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğans gegen unabhängige Journalisten und Medien laut Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen ein nie gekanntes Ausmaß erreicht – auch deutsche Journalisten sind davon betroffen. So sitzt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel seit Ende Februar im türkischen Gefängnis. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu in Istanbul wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation in einem Istanbuler Frauengefängnis inhaftiert ist.

