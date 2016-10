Wie steht es um die Gesundheit von Playboy-Chef Hugh Hefner? Die Bunny-Welt ist in Sorge. © dpa

90-Jähriger soll schwer krank sein

Die Bunny-Welt ist in heller Aufruhr: Playboy-Chef Hugh Hefner, stolze 90 Jahre alt, soll schwer krank sein und nur noch 40 Kilo wiegen. Nun meldet er sich via Twitter zu Wort.

Los Angeles. Der Herr der Häschen wurde seit Monaten schon nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen – und nun berichtet ein Insider der „New York Daily News“, Hugh Hefner sei sehr krank sein und würde nur noch 40 Kilo. Wer „Hef“ auf seinem Krankenbett besucht, muss vorher sich vertraglich verpflichten, nicht über seinen Zustand zu sprechen.

Immer wieder gab es Gerüchte, wonach die Playboy-Legende schwer mit der Gesundheit zu kämpfen habe. Lange hat Hefner selbst geschwiegen. Der 90-Jaehrige hatte zwar am 27. August ein Foto von sich in lila Seidenpyjamas von seiner „Midsummer Night’s Dream“-Party gepostet, doch die Gäste bekamen ihn nicht zu sehen. Sein Sohn Cooper spielte offiziell Gastgeber.

Hugh Hefner mit seiner Ehefrau Crystal im hauseigenen Kino.

In einem Tweet dementierte Hefner die Nachrichten über seinen schlechten Gesundheitszustand mit einer Prise Humor: „Ich hätte mir gewünscht, die Medien würden mir früher sagen, dass ich krank bin. Dann hätte ich meine Wochenendpläne absagt.“ Dazu postete er ein (angeblich) aktuelles Foto von sich und Ehefrau Crystal (30) aus seinem Privatkino, wo sie sich den Western „Shane“ anschauten.

Das britische Playboy-Häschen Carla Howe glaubt nicht an Hefners Aussagen: „Hef ist so zerbrechlich, dass er sich nur noch in Begleitung von Krankenschwestern bewegt. Er verlässt niemals sein Haus und geht um 19 Uhr ins Bett, nachdem er alte Filme geschaut hat.“

Von RND

Los Anegeles