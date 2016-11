Rockstar erwartet zweites Kind

Überraschung! Lange ist es ruhig geblieben um Rockstar Pink. Nun wissen wir auch warum. Bei Instagram und Twitter hat der Rockstar nun stolz Baby Nummer zwei angekündigt.

Doylestown. Die Sängerin Pink («Trouble») erwartet ihr zweites Kind. Bei Instagram postete die 37-Jährige ein Bild, das sie – bis auf einen schwarzen Hut – komplett weiß gekleidet mit einem deutlich erkennbaren Babybauch in der Herbstsonne zeigt. Daneben steht ihr fünfjähriges Töchterchen Willow, ebenfalls in Weiß. „Überraschung!“ schrieb Pink dazu. Ganz so groß ist die Überraschung allerdings nicht: Seit Monaten gab es Baby-Gerüchte um den Popstar.

Glückliche Mama und Tochter: Pink mit Willow.

Die Grammy-Preisträgerin, bürgerlicher Name Alecia Moore, ist mit dem Motocrossfahrer Carey Hart verheiratet. Seit 2014 ist sie Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

Von RND/dpa

Doylestown