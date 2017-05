Obama äußert sich zu Jimmy Kimmels Sohn

Berührendes Video

US-Latenight-Star Jimmy Kimmel kann sogar noch Witze machen, während er die schrecklichste Geschichte seines Lebens erzählt: die Geburt seines Sohns Billy mit einem schweren Herzfehler. Die Geschichte berührt die USA, sogar Barack Obama hat sich dazu geäußert. Denn es geht um weit mehr als eine Einzeltragödie.

Los Angeles. Jimmy Kimmels Stimme gerät mehrmals ins Schwanken, als er die Geschichte von der Geburt seines Sohnes William John, genannt Billy, erzählt. Denn Billy kam mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt und benötigte eine Notoperation am offenen Herzen, um nach der Geburt zu überleben.

Kimmel berichtet in seiner Latenight-Show, in der er normalerweise mit spitzfindigen Witzen und Recherchen Weltgeschehen und vorzugsweise die Politik von Donald Trump auseinander nimmt, von den ersten Stunden nach Billys Geburt. Er erzählt, wie eine Krankenschwester plötzlich feststellte, dass das Neugeborene blau wurde, wie Billy auf die neonatologische Intensivstation gebracht wurde und Kimmel dort eröffnet wurde, dass sein Sohn schwer krank sei.

Mehr als sieben Millionen Menschen haben sich das Video, das vor zwei Tagen veröffentlicht wurde, bereits angeschaut. Tausende haben darauf in den sozialen Medien reagiert, darunter Prominente und Politiker: Schauspielerin Christina Applegate und Musiker Bill Madden genauso wie Hillary Clinton und Barack Obama.

Well said, Jimmy. That's exactly why we fought so hard for the ACA, and why we need to protect it for kids like Billy. And congratulations! https://t.co/77F8rZrD3P — Barack Obama (@BarackObama) May 2, 2017

Watch & prepare to tear up. Thanks @jimmykimmel for sharing your story & reminding us what's at stake w/health care.https://t.co/2kTEeUEG2f — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 2, 2017

Thank you @jimmykimmel for your honesty, your words, your bravery. All should watch this!!! https://t.co/HixCTVxqLQ — christina applegate (@1capplegate) May 2, 2017

"No parent should ever have to decide if they can afford to save their child's life. It shouldn't happen, not here." - Jimmy Kimmel @PRyan https://t.co/AxCi5xu4uh — Bill Madden (@activist360) May 2, 2017

Das liegt vor allem daran, dass das berührende Video von Kimmel weit mehr ist als nur eine persönliche Geschichte. Denn Kimmel thematisiert am Ende die von Donald Trump gewollten Einschnitte bei der Krankenversicherung „Obamacare“, dem Affordable Care Act. Diese nämlich hätten zur Folge, dass Menschen mit angeborenen Krankheiten wie sein Sohn Billy keinen Anspruch auf Versicherungsschutz hätten, so Kimmel. „Wenn dein Baby im Sterben liegt, sollte es egal sein, was du verdienst – darin sind wird uns doch alle einig, egal ob Demokraten oder Republikaner.“

„Kein Elternteil sollte darüber entscheiden müssen, ob sie sich leisten können, das Leben ihres Kindes zu retten“, fährt Kimmel fort und landet damit sicher nicht ganz ungeplant einen politischen Schlag gegen die Trump-Administration – und dessen Gesundheitsreform „Trumpcare“.

Von RND/aks