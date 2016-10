Switch

Eine Gerät für jede Situation: Nintendos Switch soll eine Mischung aus Handheld und Heimkonsole sein: Der Nutzer schließt sie daheim an den Fernseher an – und wenn er das Haus verlässt, kann er sie einfach mitnehmen und weiterspielen.

Berlin. Nintendos hat seine neue Spielkonsole mit dem Namen Switch vorgestellt. Das Gerät verbindet Konsole und Handheld und soll das Spielen sowohl am Fernseher als auch unterwegs ermöglichen.

Für Nintendo wird die Konsole ein sehr wichtiges Produkt sein. Die aktuelle Konsole Wii U, eine Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen Wii, verfehlte die Erwartungen und liegt beim Absatz weit hinter den Konkurrenzgeräten Playstation 4 von Sony und Xbox One von Microsoft. Außerdem kommen Spiele in immer besserer Qualität auch auf TV-Boxen wie Amazons Fire TV oder Apple TV.

Switch soll die Leistung einer TV-Konsole haben

Die Switch besteht aus mehreren Komponenten: der Konsole zum Anschluss an den Fernseher, einem abnehmbaren Tablet zum Spielen unterwegs und zwei Joy Controller genannten Steuermodulen. Sie können sowohl an das mobile Tablet als auch an andere Geräte angesteckt werden.

Details zur Hardware im Inneren der einzelnen Konsolenteile gibt es bislang kaum. Als Prozessor kommt laut Chiphersteller Nvidia der hauseigene Tegra-Prozessor mit integriertem Grafikchip zum Einsatz.

Laut Nintendo verbindet die Konsole die Mobilität eines Tablets mit der Leistung einer TV-Konsole. Ein Hinweis darauf, dass auch mobil die volle Rechenleistung zur Verfügung steht, wenn Spieler das Tablet aus der Dockingstation entfernen. Der HD-Bildschirm soll auch für Spielen im Freien hell genug sein. Laut Nintendo lassen sich mehrere Switch-Konsolen lokal für Multiplayer-Runden verbinden.

Neues „Legends of Zelda“ zum Verkaufsstart

Mit den Joy Controllern geht Nintendo neue Wege. Die grauen Steuereinheiten lassen sich sowohl an den Konsolenbildschirm als auch an eine Joy-Con genannte Halterung anstecken. Im angesteckten Zustand können sie mit beiden Händen bedient werden, in einem am Donnerstag veröffentlichten Produktvideo sind aber auch Szenen zu sehen, in denen mehrere Spieler einzelne Controllerteile nutzen. Die Verbindung zur Konsole ist offenbar drahtlos.

Nintendo wirbt mit der Vielseitigkeit der neuen Spielkonsole Switch.

Zum Verkaufsstart der Konsole im März 2017 ist bereits das neue „Legends of Zelda: Breath of the Wild“ angekündigt. Ubisofts CEO Yves Guillemot erklärte zur Vorstellung der Switch, unter anderem an einer Version von „Let's Dance 2017“ für die Konsole zu arbeiten.

Zahlreiche weitere Studios entwickeln laut Nintendo bereits Spiele für die Konsole. Im auf Youtube veröffentlichten Vorstellungsvideo sind außerdem Szenen aus einem bislang unbekannten „Super Mario“-Titel, „Mario Kart“ und „Splatoon“ zu sehen. Einen Preis nannte Nintendo noch nicht.

