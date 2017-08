Neuer Facebook-Virus kommt von Freunden

Vorsicht vor diesem Link

Im Messenger des sozialen Netzwerks kursiert derzeit ein Trojaner, der sich hinter Video-Links von Freunden versteckt. Die Nachricht sieht aus wie echt und enthält meist das Wort Video, einen Smiley und den Link.

Berlin. Aktuell kursiert wieder ein Virus über den Facebook-Messenger. Die Schadsoftware soll sich als Video-Link tarnen und wird im Namen von Freunden verschickt, berichtet RTL auf seiner Internetseite. Es wird demnach vermutet, dass der Trojaner private Informationen samt Passwörtern, Email-Konten und Browser-Verläufen ausspioniert.

Klickt der Nutzer auf den Link (meist überschrieben mit dem Wort Video und einem Smiley), wird er aufgefordert, ein Update oder ein Skript zu installieren – in manchen Fällen soll es sogar automatisch heruntergeladen werden. Ist der Trojaner erst mal auf dem Gerät, schickt er im Namen dieses Nutzers die schädliche Software an Messenger-Freunde weiter. So verbreitet sich das Virus wie ein Lauffeuer.

Experten raten deshalb, nicht auf unbekannte Links zu klicken. Fragen Sie im Zweifel ihren Kontakt, was er verschickt hat. Dann ist dieser auch gleich vorgewarnt, wenn in seinem Namen Schadsoftware verbreitet wird.

Schon in der Vergangenheit wurden häufig Viren über vermeintliche Videos im Facebook-Messenger verbreitet.

Von ang/RND