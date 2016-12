Raus aus den Schulden

Alkohol, ADHS, Altersarmut – Nadja Abd el Farrag war knietief im Dispo. Doch zum Glück hat RTL seinen Pleite-Zwegat losgeschickt. Selbst dem erfahrenen Schuldnerberater platzt der Kragen. Eine Irrfahrt zwischen Hartz IV, Reeperbahn und Krümls Stadl auf Mallorca.

Hannover. Raus aus den Schulden, rein in die Klapse. Nadja Abd el Farrag hat sich schon so manche Aussetzer geleistet. Sie hat im Fernsehen ihre Brüste wiegen lassen, Lall-Interviews nach „ein, zwei Wein“ gegeben, sich von Dieter Bohlen heiraten lassen – tiefer hätte sie nicht mehr sinken können. Falsch! Die 52-Jährige hat sich von RTLs Pleite-Papst Peter Zwegat raus aus den Schulden helfen lassen wollen. Was am Ende bleibt: Ratloses Kopfschütteln über einen Auftritt einer Frau, deren Gedankengänge nichts mehr mit der realen Welt zu tun haben – ein Seelenstriptease zur Prime-Time, ständig vom Verlangen verfolgt, wegschalten zu wollen, es aber nicht zu können.

Irgendwann platzte es sogar aus dem Berliner Schuldnerberater heraus: „Haben Sie nicht mehr alle Latten am Zaun?“, giftetet er die gewohnt krossgebräunte „Naddel“ an. Er hatte ihr einen Praktikumsplatz in einem Altenheim besorgt, sie hat den Job platzen lassen. Sie hatte keinen Lebenslauf und kein Zeugnis. Achselzucken. „Wie bewerten Sie unsere Zusammenarbeit?“, fragt Zwegat. Ihre Antwort: „Sie kamen mir immer so böse vor, aber Sie sind in Wahrheit sooo lieb.“ Lächeln.

Kein Einkommen, keine Wohnung, kein Ausweg

Jene Arbeitslosigkeit ist jedoch Quell allen Übels. Kein TV-Engagement, also kein echtes, keine Buchung als DJane, in ihren Ausbildungsberuf als Apothekerhelferin kann sie nicht zurück. Ende vom Lied: Kein Einkommen, keine Wohnung, kein Ausweg aus dem Minus.

Das RTL-Special nutzt schonungslos jede noch so kleine Lücke, die die Bohlen-Ex gewährt. Und davon gibt es viele. Freunde, die von ihren Alkoholgeschichten berichten. Eine Psychiaterin, mit der Nadja Abd el Farrag sofort auf gleicher Wellenlänge liegt. Arbeitsamt, Hartz IV – die ganze Kapelle kommt zum Einsatz. Zwischendrin eine Frau, völlig verwirrt, vorgeführt, der das zwar alles schrecklich peinlich ist, aber die für jeden RTL-Euro dankbar scheint.

„Naddel“ hat ein Aufmerksamkeitsdefizit

Zwegerts Fazit: Die Frau kann gar nichts für ihre Situation. Denn: Naddel habe Erwachsenen-ADHS. Ein Aufmerksamkeitsdefizit! Für dieses Ergebnis hätte es wohl keinen Arzt gebraucht. Naddel dazu: „Mehr unten kann man nicht sein. Ich habe alles falsch gemacht. Wenn ich noch einmal die Chance hätte, dann würde ich alles anders machen.“

Szenenwechsel: Reeperbahn, ab in die Discobutze von Olivia Jones. Vier Gaststätten gehören der Travestiekünstlerin. „Hast du einen Job für sie?“ – „Natürlich, Jobs gibt’s hier genügend. Ich will dir gerne eine Chance geben. Naddel ist eine sehr starke Marke. Dafür müssen viele Künstler viele Jahre arbeiten.“ Dazu Naddel: „Das stimmt.“ Nun ja...

Egal, erster Job ist in der Tasche – Showpraktikantin Naddel singt auf dem Hafenschiff von Olivia. Der Aufstieg beginnt: Die Hamburgerin darf sich für eine Sozialwohnung in Hamburg bewerben. Das dauert aber mindestens ein Jahr. Doch dann kommt Marion Pfaff alias Krümel ins Spiel, die auf Mallorca durch Medienberichte auf die Misere ihrer Kollegin aufmerksam geworden ist. Und da Mallorca-„Stars“ nun einmal zusammen halten, darf Naddel in Krümels Stadl auftreten. Das sei zwar nicht „la grande Geld“, sagt die Hamburgerin „Naddel“. „Aber immerhin etwas.“ Wenn wir das als Zuschauer auch hätten sagen können...

Von RND/cab