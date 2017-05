Nackt-Datingshow

Seit der ersten Folge sorgt die Nackt-Datingshow "Naked Attraction" bei RTL II für Schlagzeilen. Wir haben die dritte Ausgabe mit Moderatorin Milka Loff Fernandes in zehn Zitaten für Sie zusammengefasst – Fremdschämen garantiert.

Hannover. Was einen Hauch von Erotik in die deutschen Wohnzimmer zaubern sollte, wurde zum langatmigen Fremdschäm-Desaster– Nacktheit allein ist eben noch lange kein Garant für Lässigkeit. Das bewies am Montagabend eine stocksteife Moderatorin Milka Loff Fernandes mit der Nackt-Datingshow "Naked Atrraction". Aber keine Sorge, dumme Sprüche gab es dennoch genug.

Die peinlichsten Zitate aus der dritten Folge "Naked Attraction":

Mit seiner Beschreibung „Ich find' die Vagina schön langgezogen“ sorgte Kandidat Julien aus Lübeck für Verwirrung – auch beim Kurznachrichtendienst Twitter.

"Der Penis sieht sehr schick aus", freut sich die redefreudige Ramona beim Anblick der männlichen Genitalien.

Bleiben wir bei Geschlechtsteilen: "Wenn er zu groß ist, kann es schon wehtun beim Sex."

"Auf die Liebe", prostet seine Auserwählte Julien zu. "Und auf Fußball!", ergänzt der Fitnesstrainer aus Lübeck. Man muss eben Prioritäten setzen.

Die Lüge des Abends: "Ich gönn’s den beiden." Außerdem stand die Verschmähte sowieso "nicht so auf Muskeln".

Mit ihrer naiven Art sorgte die 32-jährige Ramona für Unterhaltung: "Wenn ich als große Frau komme, haben sie schon Angst vor mir". Sie misst übrigens stolze 1,76 Meter.

Fast ein bisschen bemitleiden muss man Ramona für diese Feststellung: "Als hübsche Frau ist es nicht einfach, jemanden kennenzulernen." Mensch, die Arme.

Eine Kandidatin schickt Julien mit der Begründung "Das Gesicht hat mich jetzt nicht so überzeugt" nach Hause. Was für eine Klatsche.

"Zwei wunderschöne Frauen. Keine von euch wird jemals im Leben leer ausgehen“, tröstet Milka die Kandidatinnen prophylaktisch. Denn: Wer wunderschön ist, geht niemals leer aus, weiß Milka aus ihrer langjährigen Erfahrung als Viva-Moderatorin.

"Klar, hätte ich gern die Person näher kennengelernt" ist das neue "die inneren Werte zählen", oder?

RND/are