Obama reagiert entsetzt: Donald Trump hat neben ihm die Nacht im Weißen Haus verbracht – glücklicherweise nur in der Werbung.

© Youtube/screenshot

Werbe-Clip „Schneller umziehen“

Wenn Obama neben Trump aufwacht

Donald Trump hat die erste Nacht im Weißen Haus verbracht – Seite an Seite mit Barack Obama. So zumindest ist es in einem Werbeclip zu sehen, der im TV und Internet für Furore sorgt.