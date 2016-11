Kündigung nach Trump-Tweet

Der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Perez hat die Zusammenarbeit mit einem seiner Sponsoren aufgrund eines rassistischen Tweets nach der US-Wahl aufgekündigt.

São Paulo. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA hat der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Perez einen Sponsor weniger. Er kündigte seinen Vertrag mit dem Sonnenbrillen-Hersteller Hawkers. Dieser hatte zuvor via Twitter Mexikanern empfohlen, ihre Brillen zu nutzen, um die weinenden Augen zu verstecken, wenn die Mauer gebaut werde. Das Unternehmen hatte sich darauf bezogen, dass Trump in seiner Wahlkampagne angekündigt hatte, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko errichten zu lassen, sollte er die Wahl gewinnen. Außerdem wolle er alle illegalen Einwanderer aus Mexiko in ihre Heimat abschieben.

„Ein sehr schlechter Kommentar“, reagierte Perez via Twitter auf die Äußerungen seines Sponsors und erklärte seine Kündigung dem Unternehmen. „Ich werde nie zulassen, dass sich jemand über mein Land lustig macht.“ Das Unternehmen entschuldigte sich für den Tweet und schrieb von einem schwerwiegenden Fehler.

Sergio Pérez podría romper su relación con la marca 'Hawkers' por un tweet que no sentó nada bien al mexicano. pic.twitter.com/ucgC4L0stc — F1 en español (@F1inSpanish) November 10, 2016

Die Firma ist verantwortlich

Beim Formel-1-Medientag am Donnerstag konkretisierte Perez seine Entscheidung: „Das war eine sehr unglückliche Aussage über mein Heimatland, die ich überhaupt nicht lustig fand. Zwar handelte es sich nur um einen Fehler eines Community-Managers, aber auch für den ist die Firma verantwortlich.“ Hawkers arbeitet erst seit Kurzem mit dem 26-Jährigen zusammen, eine Sergio-Perez-Kollektion ist Anfang des Monats auf den Markt gekommen.

Von RND/dpa

