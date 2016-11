Internet und Telefonie

Die Deutsche Telekom hat offenbar mit einer massiven Störung zu kämpfen. Kunden meldeten am Sonntagnachmittag sowohl Probleme mit dem Internet als auch mit dem Festnetz.

Hannover. Auf dem Verbraucherprotal „allestörungen“ häuften sich am Sonntagnachmittag Meldungen zu Problemen bei der Deutschen Telekom. Offenbar handelt sich um eine bundesweite Störung – besonders stark sind das Ruhrgebiet, die Region rund um Frankfurt am Main sowie Hamburg und Berlin betroffen. Auch in der Region Hannover und Braunschweig tauchte das Problem auf.

Kunden berichteten von einem „Totalausfall Internet und Telefon seit 16 Uhr“. Vielen Nutzern ging es offenbar ähnlich. „Alles aus. Kein Telefon, kein Internet“, beschwerte sich ein anderer.

Auf der Internetseite der Telekom war von einer Störung keine Rede. „Aktuell liegen keine allgemeinen Meldungen vor“, hieß es dort.

