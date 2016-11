Sandra Maischberger will in ihrer nächsten Talkrunde die Zuschauer mitdebattieren lassen.

Experiment bei „Maischberger“

„Maischberger“-Publikum diskutiert über Islam

Talk-Revolution bei „Maischberger“? TV-Moderatorin Sandra Maischberger will in ihrer nächsten Talkshow Studiogäste stärker einbeziehen. Am Mittwoch (22.45 Uhr im Ersten) wagt sie mit der „Publikumsdebatte“ ein Experiment, wie der WDR mitteilte.