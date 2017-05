Celina, Serlina, Leticia und Romina kämpfen am Donnerstag um den Titel „Germany’s Next Topmodel“. © ProSieben

Heidi-Klum-Show

„Nur eine von euch kann Germany’s Next Topmodel werden“ – diesen Satz wird Modelmama Heidi Klum ihren Mädchen heute wieder gebetsmühlenartig vorbeten. Verfolgen Sie das Finale in Oberhausen live mit uns.

Oberhausen. Zum zwölften Mal küren Modelmama Heidi Klum und ihre Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky am Donnerstagabend „Germany’s Next Topmodel“. In Oberhausen kämpfen Celine, Serlina, Leticia und Romina um den Titel. Für musikalische Unterhaltung sorgen Robin Schulz, Helene Fischer und Beth Ditto.

Von RND/are