Letzte Staffel

Einen Tag vor dem Start der neuen Saison von „Circus HalliGalli“ verkündeten Joko und Klaas das Aus der Show. Ist das auch das Ende von Joko und Klaas?

München. Für diesen Sommer haben Joko und Klaas eine traurige Nachricht: Der „Circus HalliGalli“ wird am Ende der neunten Staffel im Juni seine finale Vorstellung geben.

#wennsamschönstenist

Unter dem Hashtag #wennsamschönstenist verkündeten die beiden Moderatoren das Aus der Sendung – und veröffentlichten gleichzeitig ein Abschiedsvideo. In rund sieben Minuten streifen Joko und Klaas die Höhepunkte aus 120 Folgen, die seit 2013 ausgestrahlt wurden. „Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie „Circus HalliGalli“ nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt Joko.

Für die beiden Spaßvögel aber ist das nicht der Abschied vom TV-Leben. „Wir werden gemeinsam mit ProSieben weiterhin große Samstagabendshows präsentieren. Werden alleine und gemeinsam neue Sachen ausprobieren“, erklären sie. Und auch „Duell um die Welt“ werde fortgesetzt.

Am Dienstagabend startet die „Abschiedstournee der Schande“:

