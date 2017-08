Israel will den Al-Dschasira schließen lassen

Der Newsroom des arabischen Nachrichtensenders in Doha (Katar). © dpa

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Nachrichten-Netzwerk Al-Dschasira auf Facebook vorgeworfen, mit seiner Berichterstattung über die Spannungen auf dem Tempelberg Gewalt zu schüren. Nun soll dessen Büro in Jerusalem geschlossen werden.

Jerusalem. Israels Kommunikationsminister möchte den Fernsehsender Al-Dschasira aus seinem Land verbannen. Ajoob Kara von der Likud-Partei des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, den Reportern des Nachrichtensenders sollten die Presseausweise entzogen werden, wodurch sie faktisch nicht mehr in Israel arbeiten könnten. Zudem habe er Kabel- und Satellitenbetreiber gebeten, die Übertragung zu blockieren. Er wolle den katarischen Sender per Gesetz ganz verbieten.

„Zuletzt haben fast alle Länder in unserer Region festgestellt, dass Al-Dschasira Terrorismus unterstützt, religiöse Radikalisierung unterstützt“, sagte Kara. „Wenn wir sehen, dass all diese Länder festgestellt haben, dass Al-Dschasira ein Werkzeug des Islamischen Staats, der Hamas, Hisbollah und des Irans ist, und wir sind die einzigen, die das nicht festgestellt haben, dann passiert hier etwas Wahnhaftes.“ Vertreter Israels haben Al-Dschasira schon in der Vergangenheit vorgeworfen, Partei gegen den jüdischen Staat zu ergreifen.

Der von der katarischen Regierung finanzierte Sender antwortete zunächst nicht auf eine Bitte um einen Kommentar. Die arabisch- und englischsprachigen Programme von Al-Dschasira berichteten aber über Karas Forderung.

Mehrere arabische Staaten haben Al-Dschasira bereits verbannt und werfen dem Sender vor, zu Gewalt anzustacheln. Jordanien und Saudi-Arabien haben jüngst die örtliche Büros von Al-Dschasira geschlossen. In Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain ist der Sender gesperrt.

